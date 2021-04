Duitsland stelt met ingang van de nacht van zondag op maandag een inreisverbod voor mensen uit India in. Alleen Duitsers die een negatieve coronatest kunnen overleggen, mogen nog vanuit India naar hun thuisland reizen. Zij moeten dan wel twee weken verplicht in quarantaine, maakt de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, zaterdag bekend via Twitter.

"De nieuw ontdekte virusmutatie in India baart ons grote zorgen. Om onze vaccinatiecampagne niet in gevaar te brengen, moet reizen vanuit India aanzienlijk worden beperkt", aldus Spahn. Meerdere landen besloten al eerder om het reisverkeer vanuit India te beperken.

In Duitsland waren tot zaterdag 25 besmettingen met de Indiase variant bekend. Deze mutatie van het coronavirus is mogelijk besmettelijker dan de al langer in Europa bekende varianten. De Indiase variant is inmiddels ook in buurland Zwitserland ontdekt.

Zaterdag stelde het Verenigd Koninkrijk een inreisverbod in voor mensen uit India. Eerder deden Indonesië en Canada dat al. België wil strenger zijn voor reizigers vanwege de Indiase coronavirusvariant. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag dat er voorlopig geen verbod komt op vluchten vanuit India naar Nederland.

India zit momenteel midden in een zware tweede coronagolf, die volgens experts haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Dagelijks worden honderdduizenden mensen positief getest. Door de vele besmettingen kunnen de testcentra de toestroom niet aan.

Ook de ziekenhuizen zijn overbelast; er zijn niet genoeg medicijnen en bedden voor alle ernstig zieke coronapatiënten.