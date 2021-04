De Amerikaanse medicijnwaakhond (FDA) heeft de pauze in het gebruik van het Janssen-coronavaccin beëindigd. Dat besluit werd genomen nadat het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) vrijdagavond adviseerde om het gebruik van het vaccin te hervatten. Experts van de gezondheidsdienst stellen dat de voordelen van het middel opwegen tegen de nadelen.

"Het Janssen-coronavaccin wordt aanbevolen voor personen vanaf achttien jaar onder de noodvergunning van de FDA", liet het CDC-adviescomité vrijdagavond weten. Dat stemde eerder op de avond over het uit te brengen advies. Tien leden stemden voor, vier tegen, en één lid onthield zich van stemming. Een van de beslissende factoren was de noodzaak om de Amerikaanse bevolking snel te vaccineren.

Wel zal er een waarschuwingslabel toegevoegd worden over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin, zoals een potentieel risico op zeldzame gevallen van vorming van bloedstolsels na toediening van het vaccin. Hoogstwaarschijnlijk wordt er in de Verenigde Staten snel weer ingeënt met het Janssen-vaccin.

De VS schortte het gebruik van het vaccin van het dochterbedrijf van farmaceut Johnson & Johnson vorige week dinsdag op nadat zeker zes relatief jonge mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een klein aantal bloedplaatjes. Een van hen overleed, en later kwam er nog een tweede sterfgeval bij.

In de Verenigde Staten waren een kleine zeven miljoen prikken met het Janssen-vaccin gezet. Volgens nieuwszender CNN beschikt de VS nog over ruim negen miljoen doses.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) had het Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU, maar Johnson & Johnson riep er na het Amerikaanse besluit toe op het voorlopig niet te gebruiken. Na een nieuwe positieve beoordeling van het EMA op dinsdag, werden deze week ook in de EU de eerste Janssen-prikken gezet. In Nederland gebeurde dat woensdag in Leiden.