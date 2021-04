In België mogen mensen vanaf 8 mei met maximaal vier personen aan een tafeltje tot 22.00 uur op een terras zitten. Dat is een van de versoepelingen die premier Alexander De Croo vrijdagavond bekendmaakte.

De regering en medisch deskundigen hadden eerst een eindtijd van 20.00 uur in gedachten, maar dat stuitte op verzet van de Belgische horeca en burgemeesters.

Die stelden dat mensen op dat tijdstip nog niet naar huis gaan, maar elkaar elders opzoeken. Met twee uur extra op een terras waar de coronamaatregelen worden gehandhaafd, is het aantal reisbewegingen en samenkomsten volgens hen beter te controleren.

Gezelschappen van meer dan vier personen zijn ook toegestaan, maar alleen als alle tafelgenoten tot hetzelfde huishouden behoren.

Naast de opening van de terrassen, mogen er in België vanaf half mei buitenevenementen voor maximaal vijftig personen georganiseerd worden. In juni wordt dat verhoogd naar tweehonderd, voor zowel binnen- als buitenevenementen. Over zomerfestivals en andere grote evenementen in juli en augustus wordt later een beslissing genomen.

Premier De Croo waarschuwde dat de versoepelingen wel afhankelijk zijn van de coronacijfers. De ic-afdelingen in België liggen nog altijd vol met coronapatiënten. De toename daarvan lijkt gestabiliseerd, maar vertoont nog geen dalende trend.