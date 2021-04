Ook kerken, moskeeën en andere godsdienstige gebouwen zouden tien dagen gesloten moeten kunnen worden als dat helpt bij de bestrijding van een coronabrandhaard, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag na een advies van de Raad van State.

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten als zich daar veel coronabesmettingen voordoen. Het wilde levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid. Maar daar komt het kabinet na het advies op terug.

De Raad van State kwam tot de conclusie nadat het adviesorgaan zich had gebogen over het wetsvoorstel dat burgemeesters sluitingsbevoegdheid moet geven bij een corona-uitbraak. Volgens de Raad van State zondert het wetsvoorstel onterecht levensbeschouwelijke gebouwen van deze bevoegdheid uit.

De raad benadrukt dat het belijden van godsdienst of levensovertuiging in deze gebouwen grondwettelijk is beschermd, maar "dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet", aldus de raad.