De Europese Unie heeft in juli genoeg coronavaccins om 70 procent van haar volwassen inwoners in te enten, zegt de Europese Commissie. Dat is genoeg om ervoor te zorgen dat de epidemie uitdooft, verwachten deskundigen.

De inentingscampagne kwam moeizaam op gang in de EU, erkende Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op bezoek in de vaccinfabriek van Pfizer in het Belgische Puurs. Maar nu draait die volgens haar op volle toeren.

Von der Leyen stelde al eerder het doel dat aan het eind van de zomer 70 procent van de EU-burgers een prik moet hebben gehad. Aan de aanvoer van vaccins zal het volgens Von der Leyen in ieder geval niet liggen.

De EU kondigde vrijdag tevens aan met Pfzier/BioNTech een akkoord te hebben bereikt over een nieuwe grote bestelling. De komende twee jaar worden 1,8 miljard doses van het coronavaccin afgenomen.

Die prikken zijn om in de toekomst eventueel benodigde extra doses achter de hand te hebben en nieuwe virusvarianten te lijf te gaan. Ook wil de EU het aantal gekochte Moderna-vaccins verhogen.