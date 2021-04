Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de keuze van het kabinet om per 28 april de eerste versoepelingen door te voeren. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde onlangs deze stap pas te zetten als de voorspelde daling van het aantal ziekenhuisopnames zichtbaar is.

Zoals het er nu naar uitziet, zal die daling rond 1 mei zichtbaar zijn. Dat legde demissionair premier Mark Rutte donderdag uit tijdens het debat met de Tweede Kamer. "Wij gaan uit van die prognose en wachten niet tot die zich daadwerkelijk voordoet."

Hij herhaalde dat het een spannende stap is, maar dat ze nu ook de bredere maatschappelijke weging hebben gemaakt.

Lilianne Ploumen (PvdA) noemt het besluit in de context van de huidige situatie in de ziekenhuizen "volstrekt onverantwoord". Ook Lisa Westerveld van GroenLinks is kritisch op het beleid en wilde weten waarop de keuze van het kabinet gebaseerd is. "Hoe kun je nou van mensen verwachten dat ze die maatregelen volgen als er zulke willekeur bestaat?"

Volgens Rutte is de situatie die zich nu voordoet anders dan een week geleden, toen versoepelingen er nog niet in zaten. "De hoogte van de piek was op dat moment nog onzeker. En de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de ic's lijken nu op een plateau te zijn beland."

Rutte vindt ruimere openingstijden terrassen nog te spannend

Andere partijen waren wel blij met de eerste stap, al erkenden ze wel dat het voorzichtig moet gebeuren.

Ook hadden zij op hun beurt juist vragen over de beperkte openingstijden van de terrassen tussen 12.00 en 18.00 uur. "Is corona na 18.00 uur opeens extra besmettelijk?", vroeg Tunahan Kuzu (DENK) aan Rutte.

"Wat denkt u dat zij dan om 18.00 uur gaan doen? Gaan ze dan naar huis een goed boek lezen, of gaan ze dan bij een van hun vrienden thuis doordrinken, ongecontroleerd, misschien helemaal niet op afstand en binnen, waar die afstand wel nodig is?", aldus Geert Wilders (PVV).

Rutte wilde niets weten van een verruiming van de openingstijden. "We vinden dit heel spannend. Laten we dit nu eerst eens even zorgvuldig doen, want we doen al meer dan het OMT adviseert", zei hij in een reactie. Bovendien leidt een langere openingstijd volgens de demissionair premier tot meer bewegingen van en naar de horeca. Het idee dat "iedereen om 18.00 uur naar de Albert Heijn rent en in een park verder zuipt" is volgens hem "ook niet reëel".

Hoewel Rutte aangaf eerst even te willen kijken hoe het de komende weken gaat, zei hij wel toe te gaan kijken of de terrastijden bij de tweede stap versoepelingen van het openingsplan verruimd kunnen worden. Zowel in de ochtend als in de avond. Deze stap wordt op zijn vroegst op 11 mei genomen, maar een exacte datum wil het demissionaire kabinet hier nog niet aanhangen.