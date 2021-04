Zo'n zeshonderd coronapatiënten die eigenlijk ziekenhuiszorg nodig hebben, verblijven thuis en krijgen daar zuurstof toegediend en worden op afstand in de gaten gehouden door het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De honderden coronapatiënten zouden bij voldoende ruimte in de ziekenhuizen op een verpleegafdeling hebben gelegen. Het gaat dus niet om patiënten die intensivecarezorg nodig hebben, die kunnen gewoon op de intensive cares terecht, benadrukt een woordvoerder van het LCPS.

De zogeheten telemonitoringpatiënten worden echter niet meegeteld in de dagelijkse coronacijfers van ziekenhuisopnames. Donderdag lagen er bijna 2.700 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 1.843 op een verpleegafdeling.

Maar met de zeshonderd coronapatiënten thuis zouden er dus veel meer dan drieduizend mensen met corona in het ziekenhuis liggen.

Vijftien ziekenhuizen monitoren patiënten thuis

Volgens het LCPS zijn ongeveer vijftien ziekenhuizen bezig met het "telemonitoren" van patiënten die thuis zitten. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch behandelt momenteel ruim zestig patiënten thuis en het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft 45 'thuispatiënten' behandeld.

Van het Amphia Ziekenhuis (Breda) en Medisch Spectrum Twente ontvangen tientallen patiënten thuiszorg die normaal gesproken in het ziekenhuis gegeven zou worden.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei eerder al dat patiënten zuurstof, een bloeddrukmeter, een thermometer en een glucosemeter mee naar huis krijgen en dat er een aantal keer per dag telefonisch contact is over hoe het gaat.