De Europese Commissie (EC) bekijkt of er juridische stappen tegen farmaceut AstraZeneca gezet kunnen worden vanwege de gebrekkige levering van coronavaccins aan de Europese Unie (EU), meldt persbureau AFP donderdag.

De EU-lidstaten zouden voor het eind van de week moeten laten weten of zij zich achter een aanklacht tegen AstraZeneca scharen. De lidstaten zouden verdeeld zijn over het verlenen van steun aan de aanklacht, omdat het vertrouwen in het vaccin daardoor nog verder kan afnemen.

AstraZeneca leverde tot nu toe slechts 30 miljoen van de beloofde 120 miljoen doses aan de EU. De Brits-Zweedse farmaceut zegt van de volgende 180 miljoen beloofde doses er slechts 70 miljoen te kunnen leveren dit jaar.

In het contract dat de EC met AstraZeneca sloot, is opgenomen dat alle geschillen voor een Belgische rechtbank moeten komen. Het huidige contract loopt op 30 juni af.

Vanwege de problemen met de leveringen liep de inzet van het vaccin al flinke vertraging op in Europese landen. Ook werden er zeldzame bijwerkingen geconstateerd, zoals trombose.

Volgens het Europese geneesmiddelenbureau EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen, maar veel EU-landen, waaronder Nederland, gebruiken het vaccin alleen om zestigplussers te vaccineren.