Verschillende grote steden roepen hun inwoners op tijdens Koningsdag zoveel mogelijk in hun eigen buurt te blijven en drukke plekken te vermijden, maar nemen geen extra maatregelen. De handhaving van de strenge coronamaatregelen blijft gelden, terwijl de versoepelingen een dag later ingaan. Mogelijk zijn er daarom wel extra toezichthouders op de been.

De gemeente Eindhoven, waar de koning met zijn gezin op bezoek komt tijdens Koningsdag, zegt druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor het speciale programma, dat ook online en op televisie te volgen is. "Wij vragen alle Eindhovenaren thuis te blijven tijdens Koningsdag", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We verzoeken iedereen de dag die we voor de koning, koningin en de prinsessen hebben georganiseerd digitaal te volgen."

Inwoners van Rotterdam worden maandag en dinsdag via infoborden opgeroepen zich aan de coronamaatregelen te houden, ook tijdens Koningsdag. "Op de borden komen, naast de oproep om 1,5 meter afstand te houden, varende oranje tompouces met een Rotterdamse vlag erin", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Heel grappig." De gemeente zet geen extra handhaving in.

Den Haag zegt "ook op Koningsdag te doen wat nodig is". De drukte in de stad wordt gemonitord en als het ergens drukker wordt dan de bedoeling is, zegt de stad handhavers of verkeersregelaars te sturen. "Maar er zijn op en rond die dinsdag helemaal geen activiteiten gepland."

Tijdens Koningsdag zelfde aanpak als op zonnige dagen

Ook in de gemeente Utrecht wordt Koningsdag vooral online en rondom het huis gevierd. "De huidige omstandigheden en maatregelen geven weinig ruimte om deze dag groots te vieren." Er is dinsdag een virtuele vrijmarkt en RTV Utrecht en Radio M Utrecht organiseren online De Utrecht Koningsdagquiz. Het advies is volgens de gemeente nog steeds: vermijd groepen en blijf zoveel mogelijk thuis.

Groningen neemt vooral preventieve maatregelen, zegt een woordvoerder. "We roepen mensen op niet naar drukke plaatsen te komen. Ook hebben we extra stewards rondlopen die toenemende drukte signaleren en kunnen we via ledschermen mensen wegsturen." Deze werkwijze is volgens haar niet anders dan tot nu toe op mooie dagen gehanteerd is. "Als het al te druk wordt, spreken stewards mensen aan. Er wordt doorgaans goed gehoor aan gegeven."

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, normaal dé nationale hotspot op Koningsdag, liet woensdag al weten dat er in haar stad geen speciale maatregelen worden genomen. Op Koningsdag geldt wat nu ook al geldt: bij drukte wordt ingegrepen, eerst via een waarschuwing en als het nodig is met een boete of een last onder dwangsom. "De handhaving is erop gericht de mensen te verleiden en zo nodig te forceren zich te voegen naar de coronaregels", zegt Halsema.