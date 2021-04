De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan vanaf begin mei extra treinen inzetten vanwege het toenemend aantal mensen in de trein. Het opschroeven van het aantal treinen gebeurt stapsgewijs en uiteindelijk moet halverwege juni 98 procent van de treinen weer rijden.

Op dit moment rijdt de NS nog met 90 procent van de treinen en daarin zit 35 procent van het aantal reizigers zoals dat voor de coronacrisis was.

Vanaf 3 mei worden meer treinen ingezet op de trajecten waar de meeste reizigers worden verwacht. Dan rijden er weer vier intercity's per uur tussen Rotterdam en Utrecht en ook rijden er meer sprinters tussen Uitgeest en Veenendaal Centrum, een traject waarbij de sprinter ook in Amsterdam en Utrecht stopt.

Vanaf 24 mei rijdt de Intercity Direct ook weer vier of vijf keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam en dan rijden er ook vier intercity's tussen Den Haag en Utrecht. Op het traject Utrecht-Amersfoort gaan dan zes intercity's per uur rijden.

Uiteindelijk rijden alle treinen op 14 juni weer volgens de gebruikelijke dienstregeling, behalve het nachtnet voor uitgaanspubliek en treinen voor forensen in de spits. Het reguliere nachtnet is tijdens de coronacrisis gewoon blijven rijden.

Zorgen over drukte in de trein

Dinsdag uitten de NS, brancheorganisatie OV-NL en reizigersvereniging Rover hun zorgen over de verwachte toenemende drukte in de trein na het versoepelen van de coronamaatregelen op 28 april. Het naleven van de coronamaatregelen is nu al vaak onmogelijk in de trein.

Om elke reiziger een zitplaats te geven worden waar nodig langere treinen ingezet en alleen als dat kan. Wel gaat het steeds vaker voorkomen dat mensen naast elkaar komen te zitten in de trein.