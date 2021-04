Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een boete van 95 euro opgelegd, omdat hij tijdens een bezoek aan Urk de coronaregels overtrad. De partijleider hield tijdens zijn bezoek op 23 februari onvoldoende afstand van anderen, concludeert het OM.

Baudet verspreidde zelf beelden waarin is te zien dat hij tijdens zijn bezoek aan het voormalige eiland mensen de hand schudde en met ze op de foto ging. Daarna zou de partijleider met zijn team hebben gegeten in een restaurant.

Het OM liet daarop weten het incident te gaan onderzoeken. Baudet is daarvoor in maart gehoord. Een woordvoerder van FVD liet destijds weten met een reactie te komen als het onderzoek is afgerond, maar de "uitkomsten met veel vertrouwen tegemoet te zien".

Het OM vindt dat een strafrechtelijke reactie niet kon uitblijven. Organisatoren van een manifestatie of soortgelijke bijeenkomsten moeten ervoor zorgen dat de coronaregels in acht worden genomen, aldus justitie. Volgens het OM heeft de partijleider op Urk niet zijn verantwoordelijkheid genomen.