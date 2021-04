Hoewel het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) concludeert dat gevaccineerden de coronamaatregelen kunnen loslaten, wil Nederland daar nog niet in mee. Dat vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid woensdagavond.

Eerder op de dag stelde het ECDC dat als twee mensen of huishoudens die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 elkaar ontmoeten, zij geen afstand hoeven te houden of mondkapjes moeten dragen. Ingeënte personen hoeven tevens niet meer in quarantaine of een negatieve testverklaring te tonen bij de terugkeer na een reis in het buitenland, vinden Europese experts. Het risico op gezondheidsrisico's wordt nihil geacht.

Het ministerie zegt de nieuwe richtlijn goed te bestuderen. "Op dit moment weten we wel dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte door het virus, maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na vaccinatie anderen niet meer kunnen besmetten met het virus", aldus de woordvoerder.

"Tevens vindt het kabinet het onwenselijk om onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn", zegt het ministerie.

Vooralsnog blijft het voor gevaccineerden dus van belang om zich aan de basismaatregelen te houden. Dat houdt in dat zij afstand moeten houden tot elkaar, handen moeten wassen en op openbare plekken binnen een mondkapje moeten dragen.

Het kabinet heeft nog geen datum geopperd waarop de basisregels losgelaten kunnen worden. In het recent gepresenteerde openingsplan stond als datum "wordt op enig moment besloten" genoemd.