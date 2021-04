De NS, brancheorganisatie OV-NL en reizigersvereniging Rover maken zich zorgen dat de drukte in treinen verder toeneemt zodra volgende week de eerste versoepelingen van kracht worden. De drukte in treinen is nu al dusdanig, dat de coronamaatregelen vaak bijna onmogelijk na te leven zijn.

In de maand maart reisde ongeveer 30 procent van de reizigers weer met de trein. Toen stelde het Outbreak Management Team (OMT) al dat de treinen te vol waren. Desondanks steeg in april het aantal reizigers dat weer met de trein reisde naar 40 procent.

Vooral het openen van het hoger onderwijs (vanaf maandag) en de terrassen (woensdag) zal naar verwachting leiden tot een verdere toename van treinreizigers.

Reizigersvereniging Rover ontving de afgelopen drie weken tweehonderd meldingen over volle treinen, 30 procent meer dan over de hele maand maart. Rover meldt dat reizigers vooral klagen over intercity's tussen de grote steden en treintrajecten waar de NS vanwege de coronacrisis met minder of kortere treinen is gaan rijden.

"Sinds mensen mogen winkelen op afspraak en de scholen weer open zijn, is het drukker in de trein. Veel reizigers melden daarom dat ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden en zich daarom niet veilig voelen", zegt Rover-directeur Freek Bos. "We hopen dat nu er verdere versoepelingen komen, de NS ook weer meer treinen inzet."

De NS zegt tegen de NOS dat zelfs met meer en langere treinen de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

132 De complete gids voor mondkapjes in het openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur roept op spits te vermijden

Het ministerie van Infrastructuur stelde in een reactie tegen NU.nl te begrijpen dat mensen het "spannend" vinden dat de 1,5 meter niet altijd mogelijk is. Reizigers worden geadviseerd om buiten de spits te reizen om drukte te voorkomen.

De NS wordt gevraagd "zo goed mogelijk in te spelen op drukke momenten". Mondkapjes blijven hoe dan ook verplicht.

Het OMT stelde dinsdag al dat het kabinet te snel is met de versoepelingen. RIVM-topvrouw en OMT-lid Aura Timen noemde de versoepelingen een politiek besluit.