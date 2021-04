Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19 elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, stelt het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Ook hoeven zij na een reis naar het buitenland niet in quarantaine of een negatieve testverklaring te overhandigen, schrijft het EU-agentschap.

Voorwaarde is dat er geen gevaarlijke coronavarianten vrij rondwanen in het land waar naartoe gereisd.

Als gevaccineerden samenkomen met personen uit hetzelfde huishouden of hun 'sociale bubbel', die nog op hun prik wachten, dan zijn basisregels ook niet noodzakelijk, vindt het ECDC. Er zouden alleen mondkapjes gedragen moeten worden en afstand gehouden moeten worden als in het huishouden personen uit een risicogroep aanwezig zijn.

Zo moeten ouderen die gevaccineerd zijn volgens de Europese instantie wel afstand blijven houden tot niet-gevaccineerden. Ook in de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten blijven sociale afstand en mondkapjes gewenst, oordeelt het ECDC. Het agentschap baseert het nieuwe advies aan de lidstaten op de huidige stand van de wetenschap.

Het is niet duidelijk of Nederland de adviezen van het ECDC overneemt. Momenteel werkt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan een wet waarmee quarantaine na een reis naar een risicogebied verplicht wordt. Nederlanders die de maatregel verwaarlozen, riskeren een boete van 435 euro. Zij moeten tevens een negatieve coronatest met zich mee brengen.

Daarnaast heeft het kabinet geen datum geopperd waarop de basisregels losgelaten kunnen worden. In het recent gepresenteerde openingsplan stond als datum 'wordt op enig moment besloten' genoemd.