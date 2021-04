Nederland heeft zich genesteld in de subtop van de Europese Unie als het gaat om vaccinatiesnelheid, blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Niet alleen Nederland is sneller gaan prikken, het algehele tempo in de EU is inmiddels dusdanig hoog dat veel lidstaten de wereldtop naderen, schrijft de Volkskrant woensdag.

Als gekeken wordt naar de hoeveelheid toegediende vaccindoses per honderd inwoners deed Curaçao het vorige week het beste, meldt het dagblad op basis van data van Our World in Data. In de top 25 landen wereldwijd staan elf EU-lidstaten, met Nederland op plaats 18. In de week ervoor stonden zes EU-landen in de top 25.

Malta was de EU-lidstaat waar vorige week relatief de meeste coronavaccins werden toegediend. In totaal kreeg al 36,3 procent van de bevolking er minstens één prik, het hoogste percentage in de EU na Hongarije (40,4 procent). Verder lopen alleen Finland (30,1) en Estland (26,8 procent) voor op Nederland (26,5 procent).

In Nederland krijgt momenteel iedere 0,4 seconden iemand een prik, goed voor een gemiddelde van ruim 109.000 prikken per dag. In totaal zijn bijna 4,8 miljoen vaccindoses toegediend, vermoedelijk wordt dit weekend de mijlpaal van 5 miljoen prikken gepasseerd. Zo'n miljoen Nederlanders zijn dan volledig ingeënt tegen COVID-19.

Eerste dosis in Europa

Nederland nog wel onderaan lijst volledig ingeënte inwoners

Momenteel hanteert het demissionaire kabinet een vaccinatiestrategie waarbij een minimale noodvoorraad van vaccins wordt bewaard om meer eerste prikken te kunnen zetten. Daardoor is Nederland vanuit de krochten van de lijst tot de subtop gestegen. Nederland bungelt nog wel onderaan de lijst met EU-landen als gekeken wordt naar de relatieve hoeveelheid volledig ingeënte inwoners.

Mogelijk gaat de inzet van het Janssen-vaccin, dat volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 'zoals gepland' ingezet kan worden, dat percentage snel verhogen. Bij dat vaccin is maar één dosis noodzakelijk om iemand volledig te beschermen.