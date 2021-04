De Duitse Bondsdag heeft woensdag een omstreden wetsvoorstel aangenomen waarmee de Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel voor deelstaten kan beslissen of zij in lockdown moeten. Het lag in de lijn der verwachting dat het vorige week gepresenteerde wetsvoorstel werd aangenomen, hoewel er vanuit de deelstaten veel kritiek klinkt.

Volgens Merkel is het noodzakelijk dat haar regering actie onderneemt, omdat de deelstaten telkens minder streng willen optreden dan zij noodzakelijk acht.

Eerder besloten Merkel en de deelstaatpremiers dat versoepelingen zouden worden teruggedraaid als per 100.000 inwoners meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen per week worden vastgesteld. Die maatregel zou echter halfslachtig of regionaal amper worden uitgevoerd. Merkel wil bij een dergelijke besmettingsgraad voortaan een avondklok van kracht laten zijn en de bondskanselier sluit niet uit dat scholen en winkels moeten sluiten.

Het optreden van Merkel is omstreden. Deelstaatpremiers vinden het onverstandig om midden in een crisis de regels te veranderen. Critici van de bondskanselier wijzen erop dat een uitgaansverbod van 21.00 uur tot 5.00 uur in strijd met de Duitse grondwet is.

Merkel wil al maandenlang een nationale aanpak en ergert zich aan de deelstaten die momenteel veel zeggenschap over het beleid hebben. Zo heeft Saarland een passage over proeven met versoepelingen uit een akkoord met Merkel anders uitgelegd en gebruikt om de belangrijkste lockdownmaatregelen in de deelstaat af te schaffen.