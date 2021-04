Het aantal positieve tests in India blijft oplopen: het 1,36 miljard inwoners tellende land meldde woensdag meer dan 295.000 nieuwe positieve tests. De snel verspreidende tweede golf van het coronavirus veroorzaakt flink wat druk op de zorg: meerdere ziekenhuizen in hoofdstad New Delhi slaan alarm wegens een tekort aan zuurstof voor de COVID-19-patiënten.

De staatsziekenhuizen in New Delhi zeggen voor zo'n 8 tot 24 uur zuurstof te hebben. Van de 142 ziekenhuizen in de hoofdstad hebben er 80 geen bedden meer voor coronapatiënten.

In de hoofdstad werd afgelopen winter, net als in de rest van het land, een groot deel van de coronamaatregelen losgelaten omdat het virus onder controle leek. Er werden destijds zo'n duizend nieuwe positieve tests per dag gemeld: voldoende om de winkels weer te openen en grote bijeenkomsten weer toe te staan.

Het virus is zich echter weer in rap tempo aan het verspreiden: in slechts vier dagen tijd steeg het totale aantal positieve tests van veertien naar vijftien miljoen. Alleen in New Delhi zelf werden dinsdag al 28.935 positieve tests en 277 sterfgevallen gemeld. Een derde van de mensen die die dag werden getest, testte positief op het virus.

Aantal positieve tests en sterfgevallen per week in India

'Nieuwe golf overweldigt de zorg'

De overheid heeft zich door de tweede golf laten overvallen, en het effect op de zorg is overweldigend, zei premier Narendra Modi eerder. De overheid van het land zegt samen te werken met regionale overheden om meer zuurstof te kunnen leveren aan de zwaar getroffen gebieden.

Er zijn meerdere oorzaken van de huidige situatie in het land aan te wijzen. De overheid zelf zoekt deze oorzaak vooral in het niet-naleven van de coronamaatregelen door de bevolking. Ze beschuldigt Indiërs er onder meer van niet vaak genoeg mondkapjes te dragen, bijvoorbeeld als ze op kantoor zijn.

Maar er is ook kritiek op de regering, omdat het land met een tekort aan vaccins kampt. Er zouden te veel vaccins naar het buitenland worden verscheept, waardoor de vaccinatiecampagne in het land spaak loopt.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over een mutatie van het virus. Over die specifieke mutatie, B.1.617, is nog niet veel bekend, maar wetenschappers vermoeden dat deze besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant van het virus. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook daadwerkelijk het geval is.