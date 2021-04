Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond tijdens een persconferentie een reeks versoepelingen aan. In dit artikel beantwoorden we meest gestelde vragen die jullie via NUjij instuurden.

Eén vraag is zó vaak ingestuurd, dat deze vraag los is getrokken van dit artikel. Veel gebruikers vroegen zich af waarom het Janssen-vaccin overal mag worden ingezet, in tegenstelling tot het AstraZeneca-vaccin, dat dezelfde zeldzame bijwerking heeft. Lees het antwoord hier.

Hoe zit het met reserveren op de terrassen? Moet er een tijd tussen zitten (zoals bij de winkels 4 uur was)?

Volgens Rutte kan er vanaf 28 april ook ter plekke bij de terrassen een reservering gemaakt worden en is er dus geen tijdslot. Of dat ook daadwerkelijk mogelijk is, is aan de beheerders van de betreffende terrassen.

Reserveren is wel van tevoren aangeraden, omdat waarschijnlijk veel mensen van de terrassen gebruik willen maken, waarbij het betreffende terras de coronamaatregelen moet kunnen blijven handhaven. Ook wordt er een voorgesprek gevoerd, wat minder tijd kost als dat van tevoren al gedaan kan worden.

Waarom mag het alcoholverbod vanaf 20.00 uur er niet af?

Het kabinet vreest dat mensen onder invloed van alcohol zich minder aan de maatregelen houden. Daarom wordt er nog niet afgestapt van het alcoholverbod.

Een biertje op het terras is volgens Rutte zeker mogelijk, maar de eindtijd van 18.00 uur voor de terrassen is ook om het alcoholgebruik enigszins in toom te houden.

Worden bitterballen alleen ontmoedigd of kan ik ze echt niet bestellen? Die dingen zijn juist waarom ik op een terras wil zitten.

Indien de terrassen dit aanbieden, zullen er heus wel bitterballen te bestellen zijn. Dat moet dan wel voor 18.00 uur, want dan moeten de terrassen sluiten.

81 Geen avondklok en terrassen open: dit zijn de versoepelingen op een rijtje

Hoe zit het met het reizen? Wanneer mogen we weer naar het buitenland?

Tot 15 mei geldt een negatief reisadvies voor alle landen, wat inhoudt dat dringend wordt gevraagd alleen te reizen als dat echt noodzakelijk is. Rutte stelde tijdens de persconferentie dat het kabinet zich begin mij daar nog over buigt en zich daarbij wederom laat adviseren door het OMT.

Wat wel al duidelijk is, is dat er na 15 mei een verplichte quarantaine komt voor reizigers. Een wetsvoorstel daarover is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoopte de verplichte quarantaine 1 mei in te voeren, maar vermoedelijk wordt dit ietwat uitgesteld. Nederlanders die de quarantaine verwaarlozen riskeren een boete van 435 euro.

Waarom wordt er zo lang gewacht met het openen van de sportscholen, terwijl ze eerder als enigszins essentieel werden beschouwd?

Feitelijk werden sportscholen nooit als essentieel beschouwd, maar beweging in het algemeen wel. De sportscholen spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar premier Rutte benadrukte dat de eerste stap nog erg voorzichtig moet. Het land "kan niet in één keer helemaal van het slot" en daarom moeten er keuzes gemaakt worden.

81 Coronamaatregelen versoepelen blijft volgens Rutte een 'balanceeract'

Begrafenissen mogen binnenkort met tot 100 aanwezigen, hoe zit het dan met trouwceremonies? Is dat nog 30?

Trouwceremonies zijn niet genoemd bij de versoepelingen per 28 april die het kabinet dinsdag bekendmaakte. Vooralsnog betekent dat dus dat de eerdere regels daaromtrent nog gelden, wat inhoudt dat het maximum aantal aanwezigen inderdaad vooralsnog op dertig blijft.

Je ziet de besmettingen vooral in de regio’s Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Zouden we hier niet regionale keuzes moeten maken. Kortom in deze regio’s nog niet versoepelen?

Het kabinet is al een tijdje afgestapt van regionale versoepelingen, om te voorkomen dat mensen tussen steden, regio's of provincies gaan reizen naar plekken waar meer kan dan in hun woonomgeving. Voorlopig blijft het kabinet een landelijke aanpak hanteren.

Waarom duurt het zo lang met vaccineren terwijl in Amerika daar heel erg snel gaat?

Minister De Jonge benadrukte dat de snelheid van het vaccineren volledig afhankelijk is van de ontvangen leveringen. De Verenigde Staten kunnen zo veel prikken omdat ze ook daadwerkelijk de vaccins daarvoor hebben.

Nederland heeft inmiddels ruim 4,6 miljoen prikken gezet, en het vaccinatietempo loopt per week op. Omdat er de komende tijd nog meer vaccins geleverd worden, zal ook het tempo nog verder omhoog gaan.

61 De Jonge: 'Morgen start vaccinatie met Janssen, we blijven op koers'

Hoe zit het met binnenspeeltuinen voor kinderen? Scholen, BSO en KDV zijn open. Waarom de speeltuinen nog niet?

Speeltuinen zijn niet specifiek genoemd, maar die zijn waarschijnlijk nog niet open omdat er meestal geen autoriteit is om toezicht/overzicht te houden.

Op school kan een docent in de gaten houden of iedereen de regels naleeft, zoals bij de opvang een opvangleidster dat kan doen. Daardoor is ook meteen duidelijk wie verantwoordelijk is voor de naleving van de regels, bij een speeltuin geldt dat niet.