Hoewel boa's en politie het goed vinden dat de terrassen per 28 april weer opengaan, vinden ze het onhandig dat die om 18.00 uur alweer moeten sluiten. Voorzitters van de boa- en politiebonden verwachten extra druk op de handhaving als terrasgasten zich na zessen zullen verplaatsen, naar bijvoorbeeld parken.

"Als iedereen tegelijk weg moet van het terras, dan gaan mensen zich massaal in groepen verspreiden", vreest Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. "Daar is niet tegenop te handhaven."

Ook Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, zet zijn vraagtekens bij de aangekondigde versoepelingen. "We juichen het altijd toe als er door een verandering van maatregelen minder gehandhaafd hoeft te worden. Maar het is nog maar de vraag of iedereen na een gezellige dag op het terras met elkaar netjes weer om 18.00 uur naar huis gaat."

'Geen avondklok scheelt, maar enorme kluif ervoor terug'

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs is opgelucht dat de avondklok volgende week woensdag verdwijnt. "Daar zijn politiemensen erg blij mee, want dat scheelt enorm qua handhaving en boetes die uitgeschreven moeten worden."

Tegelijkertijd krijgt de politie er een kluif aan handhaving voor terug, denkt Struijs. "Het wordt mooi weer de komende tijd, en als de terrassen om 18.00 uur dicht moeten, gaan mensen de gezelligheid waarschijnlijk ergens anders voortzetten. Voor politie en boa's wordt het er dan niet rustiger op."

Verder wijzen de bonden erop dat het goed is dat ook horecamedewerkers en winkeliers, die vanaf 28 april weer klanten zonder afspraak mogen ontvangen, wordt gevraagd mee te helpen met de handhaving.

Demissionair premier Mark Rutte zei dat hij voor de uitvoering van de versoepelingen "een beroep doet op gemeenten, brancheorganisaties en individuele ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden". Zo moeten winkeliers en horecaondernemers net als vorig jaar toezien dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

81 Geen avondklok en terrassen open: dit zijn de versoepelingen op een rijtje

Cafébaas: 'Geen idee hoe ik dit moet handhaven'

Horecaondernemer Johan de Vos heeft "geen idee hoe hij de sluitingsregels straks moet handhaven. Dat wordt de grootste uitdaging", zegt hij. De Vos heeft in Breda twee zaken en leidde eerder al een grote groep horecaondernemers uit Breda die ludieke acties bedacht tegen de horecasluiting.

Hij vraagt zich af hoe hij zijn gasten moet wegsturen. "Met twintig kroegeigenaren de politie bellen? Die zeggen: sorry, dat kunnen we niet aan. Wat mij betreft is om 18.00 uur mijn terras gesloten. Maar op een gegeven moment houdt het ook bij mij op."

"Het wordt lastig om om 18.00 uur de discussie aan te moeten gaan met mensen en de stompzinnigheid van de regels uit te gaan leggen."