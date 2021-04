Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat Nederland het Janssen-coronavaccin volgens de normale planning in gebruik neemt. Dat riep vragen op bij lezers van ons discussieplatform NUjij, want bij het vaccin is immers toch dezelfde ernstige, zeldzame bijwerking vastgesteld als bij AstraZeneca? Waarom geldt dan wel een restrictie voor dat vaccin?

Om welke bijwerking gaat het? De Europese toezichthouder EMA concludeerde dinsdag dat ernstige trombose en een verminderd aantal bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking is van het Janssen-vaccin.

De Jonge benadrukte tijdens de persconferentie dat simpelweg de cijfers geen even groot risico laten zien. Zo werden bij de inzet van het AstraZeneca-vaccin na 400.000 prikken acht gevallen van bijwerkingen gemeld in Nederland, bij het Janssen-vaccin ging het om acht gevallen op ruim zeven miljoen prikken in de Verenigde Staten.

Lezers vragen zich ook af waarom het besluit om te prikken met Janssen genomen is zonder advies te vragen aan de Gezondheidsraad, zoals bij AstraZeneca wél gebeurde. Daarvoor wees De Jonge op de hoeveelheid beschikbare data. Momenteel zijn alleen de Verenigde Staten overgegaan tot grootschalige inzet van het Janssen-vaccin. Bij het AstraZeneca-vaccin kon ook gekeken worden naar bijvoorbeeld data uit Europa.

Volgens De Jonge kunnen de Nederlandse experts daarom alleen kijken naar de data van de Verenigde Staten die al door het EMA zijn bekeken. Op basis van die data kunnen zij niet tot een ander oordeel komen dan de Europese experts, concludeerde De Jonge.

Overigens was er geen sprake van complete radiostilte tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Gezondheidsraad. De Jonge is voor de persconferentie bijgepraat door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de voorzitter van de Gezondheidsraad, zo vertelde CBG-voorzitter Ton de Boer dinsdagavond. Op basis daarvan is een besluit genomen.

Woensdag worden de eerste prikken gezet met het Janssen-vaccin. Eén prik is voldoende om één Nederlander volledig te beschermen tegen het coronavirus. Aan het eind van de maand moeten ruim 62.000 prikken zijn gezet. In dit kwartaal worden ruim drie miljoen Janssen-vaccins geleverd. Farmaceut Johnson & Johnson kondigde dinsdag aan dat de eerste leveringen vanuit de VS weer goedgekeurd zijn.

