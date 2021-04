Het Outbreak Management Team vindt dat het kabinet te snel overgaat tot versoepelen. Dat heeft RIVM-topvrouw en OMT-lid Aura Timen dinsdag gezegd in gesprek met de NOS. "Versoepelen is verantwoord als we in de dalende poot van de epidemie zitten, en dat is op dit moment niet zo", citeert de NOS haar.

Om 19.00 maken demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vermoedelijk bekend dat terrassen vanaf 28 april weer open kunnen en de avondklok dan ten einde komt. Ook kunnen winkels iedere dag de deuren weer openen tot 20.00 uur en kunnen Nederlanders thuis weer twee personen ontvangen, in plaats van één.

Timen erkent dat de vooruitzichten van de coronacijfers in de komende weken gunstig zijn, doordat het vaccinatietempo in Nederland flink is opgeschroefd. Maar volgens de deskundige gaat het nog altijd om prognoses, die ook kunnen tegenvallen.

'Coronapiek is nog niet achter de rug'

De RIVM-topvrouw vindt overigens dat Nederland de coronapiek nog niet achter zich heeft gelaten, zoals intensivecarecoördinator Ernst Kuipers en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag beweerden. Kuipers wees onder meer naar de instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen, die vorige week voor het eerst sinds februari daalde ten opzichte van de voorgaande week.

Timen stelt dat pas sprake is van een daling als die minstens 10 procent is op weekbasis én de daling langdurig doorzet, schrijft de NOS. Vorige week daalde de instroom van patiënten met ruim 3 procent. Echter werd deze dinsdag de grootste instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen gemeld sinds eind vorig jaar.

De deskundige stelt dat de versoepelingen een politiek besluit zijn en wijst op de besmettingscijfers, die vorige week zijn gestegen. Eerder deze dinsdag uitten ook zorgvakbond FNV Zorg & Welzijn en brancheorganisatie NU'91 al hun zorgen over de aangekondigde versoepelingen. Volgens hen wordt er 'Russisch roulette' gespeeld met de ziekenhuiszorg, omdat er nog steeds grote druk rust op de schouders van ziekenhuispersoneel.