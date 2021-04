Farmaceut Johnson & Johnson hervat de leveringen van Janssen-vaccins aan de EU, zo maakt de farmaceut dinsdagavond bekend. Het bedrijf had vorige week de leveringen op eigen initiatief stopgezet, in afwachting van een onderzoek van de Europese toezichthouder EMA naar het vaccin. Nu dat onderzoek is afgerond, onderneemt Johnson & Johnson weer actie.

De farmaceut meldt dat de productinformatie bij het vaccin wordt aangepast. Er komt een waarschuwing in te staan voor de zeer zeldzame bijwerkingen. Het bedrijf herhaalt dat het "gecommitteerd blijft aan het leveren van 200 miljoen doses" aan de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

Het EMA oordeelde dat het vaccin eenzelfde ernstige, maar zeer zeldzame bijwerking heeft als het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om een ernstige vorm van trombose en een vermindering van het aantal bloedplaatjes. In de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al enige tijd wordt ingezet, waren na zeven miljoen gezette prikken acht gevallen bekend.



In alle gevallen ging het om personen jonger dan zestig jaar. Van de acht mensen die dit ziektebeeld ontwikkelden, was de meerderheid vrouw. Het EMA kon niet vaststellen of vrouwen ook echt meer risico op deze bijwerking lopen. De eerste klachten ontstonden binnen drie weken na vaccinatie.



Volgens het EMA moeten landen zelf bepalen of zij het Janssen-vaccin weer willen inzetten, en bij welke leeftijdsgroepen. De Europese toezichthouder ziet zelf dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen.

Nederland beslist vanavond over inzet van Janssen-vaccin

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) bekend of en hoe Nederland het Janssen-vaccin gaat inzetten. De Jonge zou momenteel worden bijgepraat door experts van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de voorzitter van de Gezondheidsraad.

De Europese Commissie roept EU-landen op door te prikken met het Janssen-vaccin. Ze moeten het positieve oordeel van de Europese toezichthouder volgen, vindt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). "Inentingen redden levens."