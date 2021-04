Er is de afgelopen week "net genoeg" veranderd in de ziekenhuizen om per 28 april verantwoord de eerste voorzichtige stappen voor heropening van de samenleving te zetten. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond op een persconferentie.

"De instroom van coronapatiënten en het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vlakken nu af en in modellen van het RIVM zien we dat de daling in zicht komt", aldus Rutte.

De eerste stappen moeten wel heel behoedzaam en voorzichtig worden genomen. "We kunnen ons weinig tegenvallers permitteren, want in de zorg is het nog steeds alle hens aan dek."

Om deze reden wil het kabinet voor de volgende geplande vier stappen van het eerder gepresenteerde openingsplan ook geen exacte data noemen. "Zonder risico's gaat het niet, maar ze moeten wel verantwoord zijn. Het is en blijft voorlopig een balanceeract."

Versoepelingen per 28 april Einde avondklok op 28 april om 4.30 uur

Thuisbezoek gaat naar twee personen

Terrassen open van 12.00 tot 18.00 uur

Winkelen kan weer zonder afspraak, markten ook weer volledig open

Theorie-examens voor rij-, vaar- of vliegbewijs weer mogelijk

Het maximum aantal mensen bij een uitvaart verhoogd naar honderd

Studenten in hoger onderwijs mogen één dag per week naar locatie (per 26 april)

Zorgen onder ziekenhuismedewerkers over 'Russisch roulette'

Over de aangekondigde versoepelingen was de afgelopen week veel te doen. Zo klonken bewindslieden aanvankelijk zeer pessimistisch - premier Rutte gaf vorige week nog aan somber te zijn over de mogelijkheid tot versoepelingen - maar bleek er na het Catshuisoverleg op zondag toch voldoende speelruimte om de teugels iets te laten vieren.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn en beroepsorganisatie NU'91 hebben dinsdag grote zorgen geuit over de coronasituatie. Volgens bestuurder Elise Merlijn komen versoepelingen te vroeg en speelt het kabinet "Russisch roulette" met de ziekenhuiszorg. Dinsdag werd de grootste instroom van coronapatiënten gemeld sinds eind vorig jaar.

Ook het aantal besmettingen nam vorige week toe. Er werden bijna 54.000 positieve tests afgenomen, ruim 5,3 procent meer dan de week ervoor. Tevens is het reproductiegetal (R) weer boven de 1 gestegen, dat wil zeggen dat het virus zich sneller verspreidt.