Nederland gaat vanaf woensdag het Janssen-vaccin inzetten. Dat zeiden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond op een persconferentie. Volgens De Jonge kan het vaccin "zoals gepland" worden ingezet. De eerste prikken worden gezet bij ggz-instellingen en in ziekenhuizen.

Eerder op de dag oordeelde de Europese toezichthouder EMA dat het vaccin eenzelfde ernstige, maar zeer zeldzame bijwerking heeft als het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om een ernstige vorm van trombose en een vermindering van het aantal bloedplaatjes. In de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al enige tijd wordt ingezet, waren na zeven miljoen gezette prikken acht gevallen bekend.

In alle gevallen ging het om personen jonger dan zestig jaar. Van de acht mensen die dit ziektebeeld ontwikkelden, was de meerderheid vrouw. Het EMA kon niet vaststellen of vrouwen ook echt meer risico op deze bijwerking lopen. De eerste klachten ontstonden binnen drie weken na vaccinatie.

Farmaceut Johnson & Johnson had de leveringen naar Europa al opgeschort en riep EU-landen op de al geleverde vaccins niet in te zetten. Nederland gaf gehoor aan die oproep en wilde onder meer het onderzoek van het EMA naar het vaccin afwachten. Johnson & Johnson maakte dinsdag al bekend de leveringen weer te hervatten.

Een dosis van het Janssen-vaccin is voldoende om één persoon volledig te beschermen tegen COVID-19. Aan het einde van deze maand zouden ruim 62.000 prikken met Janssen gezet moeten zijn. In dit kwartaal worden in totaal drie miljoen doses geleverd.