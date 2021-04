Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 53.981 nieuwe positieve coronatests gemeld, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week ervoor. Volgens het instituut ligt het reproductiegetal boven de 1 en is de druk op de zorg "onverminderd hoog".

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een R-waarde boven de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen toe.

In de afgelopen week werden ook 1.542 ziekenhuisopnames geregistreerd. Dit geeft echter een vertekend beeld, omdat de ziekenhuizen door een storing nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen hebben gemeld. Het werkelijke aantal ziekenhuisopnames wordt later deze week bekendgemaakt.

Het aantal ic-opnames is licht gedaald. Het ging in de afgelopen week om 379, tegenover 389 in de week daarvoor.

Nu steeds meer ouderen en kwetsbare personen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, liggen er relatief meer jongere coronapatiënten in het ziekenhuis.

Ook konden meer coronapatiënten thuis door hun huisarts behandeld worden. Artsen hebben nu meer mogelijkheden om patiënten te behandelen met middelen die voorheen alleen in ziekenhuizen voorhanden waren. Zo kunnen ze zuurstof en ontstekingsremmers toedienen.