Het kabinet gaat op 28 april een aantal coronamaatregelen opschorten, afschaffen of versoepelen. Het einde van de avondklok is nabij, winkels en markten mogen weer open en begrafenissen zijn vanaf volgende week weer door maximaal honderd mensen te bezoeken. Dat melden ingewijden dinsdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Winkels mogen tot 20.00 uur openblijven en kunnen straks weer klanten ontvangen zonder afspraak. Ook mogen de terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open. Rijscholen mogen weer theorielessen aanbieden. En het maximaal aantal bezoekers thuis gaat van één naar twee.

Wel komt er een rem op de Fieldlab Evenementen. De proefevenementen worden geschrapt als er meer dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive care liggen.

Het kabinet kondigt dinsdagavond aan welke versoepelingen definitief zijn in de wekelijkse persconferentie. Er wordt pas versoepeld als het aantal bezette bedden over zijn piek is, benadrukten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge steeds. Pas dit weekend lieten de prognoses van het RIVM over de druk op de zorg een positievere trend zien.