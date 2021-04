Het coronavaccin van Janssen veroorzaakt mogelijk in zeer zeldzame gevallen ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Dit maakt het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) dinsdag bekend. De voordelen van het Janssen-vaccin wegen volgens het EMA nog steeds op tegen het kleine risico op deze bijwerking.

Of Nederland het Janssen-vaccin gaat gebruiken, en voor wie het vaccin dan beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Er zijn in de Verenigde Staten, na ongeveer zeven miljoen gezette Janssen-prikken, acht gevallen van deze zeldzame vorm van trombose bekend. In alle gevallen ging het om personen jonger dan zestig. Van de acht mensen die dit ziektebeeld ontwikkelden was de meerderheid vrouw. Het EMA kon niet vaststellen of vrouwen ook echt meer risico lopen op deze bijwerking.

In alle gemelde gevallen ontwikkelde het ziektebeeld binnen drie weken na vaccinatie.

In Nederland is het Janssen-vaccin nog niet ingezet. De reden hiervoor is dat vlak nadat de eerste Janssen-vaccins aan Nederland waren geleverd, de VS een prikpauze aankondigde. Johnson & Johnson, de farmaceut achter dit vaccin, riep ook Europese landen op om de prik tijdelijk niet te gebruiken.

Nederland krijgt waarschijnlijk tot eind juni in totaal drie miljoen doses van het Janssen-vaccin geleverd. Als dit vaccin hier niet gebruikt gaat worden, levert dit volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), het vaccinatieprogramma zo'n zes weken vertraging op.

Dit weten we over de bijwerking

Het ziektebeeld dat het EMA nu als bijwerking van het Janssen-vaccin heeft aangemerkt, is ook een bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Mensen die hier last van hebben ontwikkelen een tekort aan bloedplaatjes, terwijl er tegelijkertijd bloedpropjes ontstaan die bijvoorbeeld bloedvaten in de hersenen kunnen blokkeren.

Het is volgens het EMA nog niet geheel duidelijk waarom sommige mensen dit ziektebeeld na vaccinatie ontwikkelen. Het Europese geneesmiddelenbureau zegt dat het aannemelijk is dat een reactie van het immuunsysteem hiervoor verantwoordelijk is.

Het EMA liet in het geval van AstraZeneca weten dat waarschijnlijk minder dan 1 op de 100.000 gevaccineerde mensen last krijgt van deze bijwerking.

Geen aanwijzingen voor zelfde bijwerking bij Pfizer- en Moderna-vaccins

Als je enkele dagen na vaccinatie met AstraZeneca last krijgt van bijvoorbeeld ernstige hoofdpijn, plotseling verschijnende blauwe plekken, of pijn op de borst, moet je direct medische hulp inschakelen. De volledige lijst van symptomen is hier te vinden.

Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccins van Pfizer en Moderna, die al sinds januari in Europa worden gebruikt, dezelfde bijwerking veroorzaken.