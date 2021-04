De twee jongeren die worden verdacht van brandstichting in een GGD-teststraat op Urk hebben daar geld voor gekregen van omstanders, zegt de advocaat van een van hen dinsdag in de rechtbank in Lelystad. Het verzoek van de advocaat om meer onderzoek te verrichten naar de opdrachtgevers, werd afgewezen door de rechtbank.

De teststraat bij het haventerrein van de vissersplaats werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen. De verdachten werden op dinsdag 16 februari aangehouden.

De advocaat van de 21-jarige verdachte Fokke V. uit Urk zegt dat zijn cliënt en de 16-jarige medeverdachte uit Emmeloord los van elkaar hebben verklaard dat iemand geld heeft aangeboden voor het in brand steken van de teststraat. De raadsman dringt aan op meer onderzoek naar de opdrachtgevers, die nog niet verhoord zijn door de politie. Dat verzoek wees de rechtbank af.

"Het lijken labiele jongens die geen plan hadden", zei de advocaat van V. Hij noemt het onbestaanbaar dat de politie geen verder onderzoek doet en vindt dat zijn cliënt en de minderjarige medeverdachte als "zondebok worden opgevoerd die de lont in het kruitvat hebben gestoken".

21-jarige verdachte heeft de brandstichting bekend

V. heeft bekend de brand te hebben aangestoken, zegt de officier van justitie. Zelf wees V. dinsdag naar de minderjarige medeverdachte. "Het is Fokke dit, Fokke dat, het wordt allemaal in mijn schoenen geschoven. Ik heb de deur opengebroken, hij steekt de boel in de fik. Als ik de deur openmaak, ben ik niet bezig met brandstichten", aldus V. via een videoverbinding met de rechtbank.

Het OM verzette zich tegen het horen van extra getuigen. "Er waren die avond veel mensen die heel veel foute dingen hebben gedaan. Het is onmogelijk om iedereen te identificeren. Dat neemt niet weg dat deze mannen de brand hebben gesticht", aldus de officier van justitie.

V. wacht nog een onderzoek door een psycholoog. Zijn zaak wordt op 6 juni inhoudelijk behandeld.

De zestienjarige verdachte staat ook op 6 juni terecht. Dat wordt een zitting achter gesloten deuren, vanwege zijn leeftijd. Hij kwam op 6 april op vrije voeten en verblijft sindsdien in een instelling, aldus zijn advocaat. Ook zij verzocht de rechtbank dinsdag tevergeefs om de mannen die geld zouden hebben geboden op te sporen.