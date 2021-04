Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) publiceert waarschijnlijk dinsdag rond 17.00 uur de conclusies van het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin. Op basis van het advies van de toezichthouder zal Nederland besluiten het vaccin al dan niet in te gaan zetten.

Wat is er aan de hand met het Janssen-vaccin? In de VS, het enige land dat het Janssen-vaccin al toedient, is zes keer ernstige trombose plus een bloedplaatjestekort na vaccinatie gemeld.

Dat is omgerekend 1 melding per 1,17 miljoen gevaccineerden.

Of de klachten echt een link met het vaccin hebben, moet nog blijken. Wanneer miljoenen mensen worden gevaccineerd, kunnen sommigen ook door toeval kort daarna klachten krijgen.

Terwijl dat wordt onderzocht, gebruikt de VS het vaccin niet.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde de ingebruikname van het vaccin vorige week uit. Dat deed hij op advies van Johnson & Johnson, het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen. De farmaceut adviseerde de vaccins uit voorzorg nog niet in te zetten, omdat in de Verenigde Staten enkele keren ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes na vaccinatie was gemeld.

In de VS hebben bijna zeven miljoen mensen het coronavaccin van Janssen gekregen. Zes van hen ontwikkelden kort na hun inenting bloedstolsels in de hersenen in combinatie met een vermindering van het aantal bloedplaatjes. Het EMA heeft naar aanleiding van deze meldingen onderzocht of het hier gaat om een mogelijke zeldzame bijwerking van het vaccin of dat de vrouwen toevallig klachten kregen.

In Nederland wordt het vaccin nog niet gebruikt. Onlangs werden 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden geleverd. Onder anderen ziekenhuismedewerkers zouden die toegediend krijgen.

Nederland zou zes weken vertraging oplopen bij totale stop

Nederland rekent op in totaal 11,3 miljoen Janssen-vaccins. Maar als Nederland het Janssen-vaccin niet in gebruik neemt, loopt het vaccinatieschema naar verwachting zes weken vertraging op, schat De Jonge.

Als dit coronavaccin zou wegvallen, moet dat worden opgevangen met andere vaccins. Voor het ziekenhuispersoneel ligt al een alternatief klaar: werknemers onder de zestig die coronazorg verlenen, krijgen in dat geval het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Het vaccin van Janssen, het vierde coronavaccin dat het EMA goedkeurde, heeft als voordeel dat er maar één dosis nodig is om iemand te beschermen tegen COVID-19. Van de drie andere goedgekeurde vaccins zijn twee doses nodig.