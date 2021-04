Nederlandse gebruikers op Twitter zien de laatste tijd advertenties van het in Europa nog niet goedgekeurde Russische vaccin Spoetnik V. Daarin zouden onder meer onwaarheden over concurrerende vaccins verspreid worden, schrijft de Volkskrant dinsdag.

De gebruikers krijgen de suggestie om het Twitter-account @sputnikvaccine (327.000 volgers) te volgen. Op dat account verschijnen voornamelijk Engelstalige berichten waarin het Russische vaccin wordt gepromoot en mogelijke bijwerkingen van concurrenten worden beschreven.

Het account is in handen van een investeringsfonds van de Russische regering, schrijft de krant. Bij de volgsuggestie wordt overigens wel vermeld dat ervoor is betaald.

De advertenties van het Russische account zijn tegen de Nederlandse wet, benadrukt Frederik Schutte van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) in de Volkskrant. Het is namelijk niet toegestaan om te adverteren voor geneesmiddelen die niet vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist.

Ook is het vaccin momenteel nog ongeregistreerd, doordat het nog wacht op goedkeuring van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). De regels zijn er volgens Schutte mede zodat artsen niet onder druk worden gezet door patiënten die een middel voorgeschreven willen krijgen.

Hoge boetes op overtredingen

Ook andere vaccinfabrikanten verschijnen de laatste tijd regelmatig in de media, maar zij maken volgens Schutte niet actief reclame. "De medisch directeuren van fabrikanten zitten nu opeens bij praatprogramma's, maar moeten goed oppassen met wat ze zeggen. Dat is een goede illustratie van de uitzonderlijke situatie waarin we nu zitten."

Op het overtreden van de reclameregels staan hoge boetes, die kunnen beginnen bij 150.000 euro. Twitter en het fonds achter de Spoetnik V-advertenties wilden niet reageren op vragen van de Volkskrant.

Het Russische vaccin zit momenteel nog in de laatste onderzoeksfase. Zo'n rolling review is de laatste stap voordat de ontwikkelaars om goedkeuring vragen bij het EMA. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld.

Het Russische vaccin van het Gamaleya-instituut zou voor 91,6 procent effectief zijn tegen COVID-19, bleek begin februari uit tussentijdse resultaten. Daarmee zou het vaccin wedijveren met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.