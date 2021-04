Nederland lijkt over de piek van de derde coronagolf heen. Dat vertelden voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag. De minister zou hoogstpersoonlijk door RIVM-baas Jaap van Dissel zijn geïnformeerd over de positieve ontwikkeling van de coronasituatie.

"Ik zie het licht achter de wolken gloren", sprak Grapperhaus maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad.

De minister stelde in een opgewekte staat te hebben gesproken met de burgemeesters tijdens het Veiligheidsberaad. De versoepelingen waar zij zich al weken voor inzetten, in het bijzonder het heropenen van terrassen, lijken dinsdagavond te worden aangekondigd.

Volgens Grapperhaus waren de burgemeesters iets te vroeg met hun voorstellen. "Het moment was nog niet daar. We zijn weloverwogen met elkaar bezig en houden de rekenmodellen van het RIVM in de gaten. Daarnaast moeten we ook weten wat er mogelijk is op het gebied van handhaving."

'Positieve kentering zichtbaar in coronacijfers van ziekenhuizen'

Kuipers beaamde maandag dat de coronacijfers de goede kant opgaan. Volgens de ic-coördinator is er sprake van een "positieve kentering". Zo was de dagelijkse gemiddelde instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen vorige week voor het eerst kleiner dan in de voorgaande weken. "Dat is echt een gunstig teken", aldus Kuipers.

Ook qua ziekenhuisbezetting lijken er stappen te zijn gezet. "We zitten nu al bijna twee weken tussen een ziekenhuisbezetting van 2.430 en 2.550 opnames. Die stabiliteit is een trendbreuk met de periode vanaf februari", zei Kuipers.

De LNAZ-voorzitter benadrukte dat desondanks nog wel sprake is van een piekbezetting in de ziekenhuizen. "We zitten op een plateau op hoog niveau. Er zijn nu 813 ic-bedden bezet, dat is het grootste aantal sinds 1 mei, de tweede helft van de eerste coronagolf", aldus Kuipers. Qua nieuwe ziekenhuisopnames lijkt Nederland voorbij de piek, stelt de expert.

Kuipers: 'Goed moment om over versoepelingen te praten'

Een eerdere voorspelling dat rond mei ruim drieduizend coronapatiënten in ziekenhuizen zouden liggen, kan worden losgelaten, aldus Kuipers. Hij vindt het dan ook een goed moment om over versoepelingen te praten. "Wees voorzichtig en voer ze geleidelijk door", adviseerde hij het kabinet. "We hebben nog niet veel speelruimte en kunnen ons geen veel hoger reproductiegetal veroorloven."

Kuipers wilde zich niet uitlaten over het afgelaste Oranjefeest van Radio 538, dat gold als testevenement in de route om de samenleving te heropenen. Grapperhaus noemde het besluit van Breda om geen vergunning te verlenen "verstandig". Een experiment van die omvang moet kunnen plaatsvinden, maar niet in deze fase, besloot de minister.