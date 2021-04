Het demissionaire kabinet houdt dinsdag opnieuw een persconferentie. Dan moet duidelijk worden of de eerste versoepelingen van het beoogde openingsplan kunnen doorgaan, zo zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na afloop van overleg met zijn collega's. De vermoedelijke aankondiging is dat er versoepelingen komen, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

De terrassen kunnen waarschijnlijk vanaf 28 april onder voorwaarden weer open, en de avondklok wordt afgeschaft, zo klinkt het. Volgens Haagse ingewijden staan de "seinen" inmiddels "op groen", aldus het AD. Ook NOS meldt dat het kabinet afkoerst op versoepelingen. Het definitieve besluit volgt dinsdag tijdens de persconferentie.

Aan de heropening van de terrassen zou een eindtijd worden verbonden, klinkt het. Door deze stap zou waarschijnlijk ook weer een zwaarder beroep worden gedaan op handhavers. Dat zal een van de onderwerpen zijn waarover demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag spreekt met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Ook het verruimen van de bezoekersregeling thuis van één naar twee personen staat op de planning. De detailhandel zou weer open kunnen gaan zonder dat mensen van tevoren een afspraak moeten maken. De winkels moeten dan wel ervoor zorgen dat er niet teveel mensen in de winkel aanwezig zijn.

Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. Een afschaling hangt af van de dagelijkse opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen, omdat zij daar nog steeds voor een enorme druk zorgen. Volgens De Jonge waren de prognoses over de ziekenhuisopnames die het RIVM de afgelopen dagen gaf "belangrijk", maar hij liep nog niet vooruit op het besluit van dinsdag.

Maandag zei demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) voorafgaand aan het overleg dat de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames de goede kant op lijken te gaan.