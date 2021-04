De politievakbonden roepen collega's op het werk neer te leggen als ze worden ingezet rondom het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld in het centrum van Breda. "Geen cao, geen vaccinatie, onduidelijk beleid en dreigende openbare-ordeproblemen geven geen andere keuze", laat een woordvoerder van vakbond ACP op Twitter weten.

Radio 538 wil op 24 april een groot Oranjefeest houden in Breda, als onderdeel van de Fieldlab-experimenten. Er komen tienduizend mensen naar het feest.

Maar de afgelopen dagen is er een storm van kritiek losgebarsten. Horecaondernemers zijn boos dat ze al maanden geen gasten mogen ontvangen, terwijl op het Oranjefeest gegeten en gedronken zal worden.

Artsen en zorgpersoneel van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn een petitie begonnen tegen het Oranjefeest. Zij noemen het evenement een klap in het gezicht van de zorg, die al ruim een jaar overuren draait door de coronacrisis. De petitie is binnen twee dagen meer dan 350.000 keer ondertekend.

109 Dit wil de overheid te weten komen door de eerste coronatestevenementen

Amphia Ziekenhuis kan geen normale operaties meer uitvoeren

Het zorgpersoneel spreekt van een "ondoordachte pseudo-experiment. Het vieren van een feest met tienduizend man op 400 meter van een door COVID overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners."

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

Ook OMT zet grote vraagtekens bij Oranjefeestje

Ook het Outbreak Management Team (OMT) sprak eerder deze week al zorgen uit over het Oranjefeest. OMT-lid en epidemioloog Jan Kluytmans is bezorgd over de mogelijke besmettingen die het grote aantal bezoekers met zich meebrengt.

"Ik vind tienduizend mensen een hele grote stap. Met testen haal je er een heleboel positieven uit, maar niet allemaal, daar zullen tientallen mensen tussen lopen die besmettelijk zijn", aldus Kluytmans op BNR. "Ik ben daar toch bezorgd over. Vanuit het bestrijdingsperspectief vind ik dat risicovol."

Het kabinet zegt ondanks alle kritiek op de 538 Oranjedag te willen doorgaan met de Fieldlab-evenementen. De gemeenteraad van Breda praat maandagavond over het omstreden feest van Radio 538. 538 heeft vertrouwen in de goede afloop en is maandag begonnen met het opbouwen van het podium.