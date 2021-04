Veertig medewerkers van cafés die meededen aan de Fieldlab-proef in Utrecht, zijn zaterdagavond na afloop van het evenement bij elkaar gekomen in een van de deelnemende horecagelegenheden. Bij het zien van agenten vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in, zo meldt de politie maandag.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.15 uur een melding van geluidsoverlast. Agenten constateerden geen geluidshinder, maar troffen wel de borrelende menigte aan.

Nadat de medewerkers de bovengelegen woonruimte in waren gevlucht, kon de politie niet meer handhaven op de coronamaatregelen. Achter de voordeur doet de politie dat namelijk alleen als er sprake is van meerdere overlastmeldingen of incidenten.

"De afdeling handhaving onderzoekt het incident en er worden passende maatregelen getroffen", meldt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma in een brief (pdf) aan de gemeenteraad. "In een indringend gesprek met de betrokken horecaondernemers vanochtend (maandagochtend, red.) hebben wij onze teleurstelling hierover uitgesproken."

De cafés die deelnamen aan de proef waren Hofman, De Beurs, Ubica, VinVin en 't Oude Pierement. Alleen medewerkers van De Beurs waren niet aanwezig, aldus Dijksma.