Reizigers uit Australië en Nieuw-Zeeland kunnen sinds maandag vrij tussen beide landen reizen en hoeven daarna niet in quarantaine. Zowel Australië als Nieuw-Zeeland heeft de corona-epidemie grotendeels ingedamd met een streng beleid en het volledig sluiten van de grenzen. Met de heropening van de grenzen willen de landen het reizen tussen Australië en Nieuw-Zeeland makkelijker maken.

Op vliegvelden in Sydney (Australië) en Auckland (Nieuw-Zeeland) stonden maandag rijen met mensen te wachten op hun familieleden en vrienden. Verwacht wordt dat duizenden mensen maandag in het vliegtuig stappen.

"Het is voor het eerst in vierhonderd dagen dat mensen quarantainevrij kunnen reizen. We hebben zestien dagelijkse vluchten naar Nieuw-Zeeland toegevoegd en die zitten allemaal vol", zei Alan Joyce, directeur van de Australische vliegmaatschappij Qantas, tegen ABC.

Qantas zal vanaf maandag wekelijks tweehonderd keer heen en weer vliegen naar Nieuw-Zeeland. Luchtvaartmaatschappij Air New Zealand verviervoudigt haar capaciteit naar dertig dagelijkse vluchten tussen beide landen.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn van plan ook reisbubbels met andere laagrisicolanden, zoals Singapore en Taiwan, in te voeren.

Duizenden mensen kunnen door de opheffing van de reisbeperkingen worden herenigd met hun familieleden en vrienden. Foto: ANP

Australië en Nieuw-Zeeland nauw verbonden

De open grenzen moeten de economieën van de landen een opsteker geven en duizenden mensen herenigen met hun familieleden, zeiden de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Australische premier Scott Morrison maandag in een gezamenlijke verklaring. Voor reizigers uit andere landen blijven strenge regels gelden.

De twee landen zijn economisch en historisch sterk met elkaar verbonden. Zo reisden in het jaar 2019 ongeveer anderhalf miljoen Australiërs naar Nieuw-Zeeland. Zij waren goed voor 2,7 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (1,6 miljard euro) aan inkomsten. Daarnaast wonen ruim een half miljoen Nieuw-Zeelanders in Australië.

Sinds oktober mogen Nieuw-Zeelandse reizigers al naar de meeste Australische staten reizen zonder daarna in quarantaine te hoeven, maar dit gold niet voor Australiërs in Nieuw-Zeeland. Omdat Nieuw-Zeeland sporadische uitbraken vreesde, moesten ook die reizigers in quarantaine.

In Australië zijn sinds het begin van de pandemie 29.500 besmettingen vastgesteld en 910 mensen overleden aan COVID-19. Nieuw-Zeeland telt 2.200 besmettingen en 26 overleden coronapatiënten.