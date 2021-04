Het demissionaire kabinet wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over een 538-Oranjedag in Breda komende zaterdag.

Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten liggen. Maar het kabinet vindt het belang van de wetenschappelijke onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de samenleving, bevestigen ingewijden na berichtgeving van BNR.

Verschillende ministers spraken over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had getrokken over de ophef die is ontstaan.Het kabinet gaat met Breda overleggen over de situatie. De gemeenteraad van de stad moet ook nog over het plan praten. Dat gaat maandag gebeuren.

Er zijn al eerder Fieldlabs gehouden, zoals de uitreiking van de 3FM Awards en een festival in Biddinghuizen. De komende weken is ook een Mud Masters-evenementop het Floriadeterrein in Haarlemmermeer, waar 9.000 mensen aan mee kunnen doen.

Het Haagse Residentie Orkest geeft daarbij een concert in het Zuiderstrandtheater in Den Haag voor duizend man. De stichting Enschede Marathon houdt een hardloopwedstrijd met 5.000 recreanten, die 10 kilometer lopen op een afgeschermd terrein.

Deze evenementen zijn anders dan de pilots met toegangstesten, zoals bij de Keukenhof en enkele musea. Daar kan een beperkt aantal mensen naar binnen als ze zich vooraf aanmelden en een recente negatieve coronatest kunnen tonen.