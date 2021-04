Het kabinet is "iets positiever" over het zetten van de eerste stap van het beoogde openingsplan, zo bevestigen Haagse bronnen zondag na berichtgeving van De Telegraaf. Mochten de versoepelingen doorgaan, dan mogen onder meer de terrassen op 28 april weer open.

In de eerste stap wordt ook de avondklok afgeschaft, gaat het thuisbezoek naar twee personen per dag en krijgen winkels weer meer verkoopmogelijkheden. Het kabinet wil de komende dagen de ontwikkelingen nog aankijken om te bepalen of de stap kan worden gezet, aldus de ingewijden.

Een deel van het demissionaire kabinet kwam zondagmiddag bijeen op het Catshuis om te bespreken of het mogelijk is om eind april een begin te maken aan het openingsplan. Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. De afgelopen dagen toonde premier Mark Rutte zich somberder over de mogelijkheid dat alles nog deze maand lukt.

Kabinet kijkt wekelijks naar situatie

Het kabinet kijkt per week over de situatie en mogelijke afschalingen te zullen beslissen. Een afschaling hangt onder meer af van de dagelijkse opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen, omdat zij daar nog steeds voor een enorme druk zorgen, meldden Rutte en zorgminister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag.

Ook wordt gekeken naar het aantal gevaccineerden en het bredere epidemiologische beeld. De afgelopen week is het gemiddelde aantal besmettingen juist weer gestegen. Het aantal opnamen in de ziekenhuizen lijkt zich te stabiliseren.

Dinsdag is er nog crisisoverleg over de situatie en volgt in de avond een persconferentie van Rutte De Jonge. Daarin zullen zij de besluiten bekendmaken en toelichten.