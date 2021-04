Artsen en zorgpersoneel van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn een petitie begonnen tegen het grote Oranjefeest van Radio 538 dat 24 april in de stad plaatsvindt. Hierbij zijn tienduizend mensen aanwezig. Zij noemen dit een klap in het gezicht van de zorg, die al ruim een jaar overuren draait door de coronacrisis.

Inmiddels hebben binnen twee uur al meer dan 10.000 mensen de petitie 'Met 538 de zorg geminacht' ondertekend.

De "verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen" stellen dat "dit ondoordachte pseudo-experiment" moet worden afgeblazen.

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april in Breda mogen tienduizend mensen aanwezig zijn. De initiatiefnemers van de petitie hebben daar geen enkel begrip voor. "Het vieren van een feest met tienduizend man op 400 meter van een door COVID overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners", schrijven ze.

Reguliere zorg is teruggeschroefd, artsen draaien overuren

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

Ook het OMT sprak eerder deze week al zorgen uit over het Oranjefeest. OMT-lid en epidemioloog Jan Kluytmans is bezorgd over de mogelijke besmettingen die het grote aantal bezoekers met zich meebrengt.

"Ik vind tienduizend mensen een hele grote stap. Met testen haal je er een heleboel positieven uit, maar niet allemaal, daar zullen tientallen mensen tussen lopen die besmettelijk zijn", aldus Kluytmans op BNR. "Ik ben daar toch bezorgd over. Vanuit het bestrijdingsperspectief vind ik dat risicovol."

Ook horecaondernemers in Breda zijn boos

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan één miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Het evenement vindt plaats op het Chasséveld in Breda. Horecaondernemers in de stad reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen.

Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.