Leraren op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen voortaan twee keer per week gratis een coronazelftest doen. De scholen krijgen de sneltesten vanaf maandag geleverd, meldt het ministerie van Onderwijs. Op deze manier kunnen besmettingen sneller worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen.

De testen zijn niet verplicht, benadrukt het ministerie. Ze zijn preventief bedoeld, dus voor leerkrachten die geen klachten hebben, maar zichzelf voor de zekerheid willen testen op het coronavirus.

Zo'n zelftest (een antigeentest) is nooit helemaal betrouwbaar, bleek onlangs uit een analyse van vijftig onderzoeken. Van de mensen zonder klachten die volgens een PCR-test besmet waren met het coronavirus, testte ongeveer 60 procent ook positief met een antigeentest. Dit cijfer is wel onzeker. Het daadwerkelijke percentage kan hoger (maximaal 74 procent) of lager (minimaal 40 procent) liggen.

Het ministerie van Onderwijs beklemtoont na vragen van NU.nl hierover dat de zelftests boven op de andere maatregelen komen. Alle andere coronaregels, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven gewoon gelden, ook voor geteste docenten.

Ook zelftesten voor hele klas als middelbare scholier besmet is

Verder krijgen middelbare scholen vanaf maandag ook testen geleverd voor het zogeheten risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Dat betekent dat daar wordt getest op het moment dat er een besmetting op school bekend is.

De zelftesten zijn voor leerlingen en leraren die wel afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar bijvoorbeeld in dezelfde ruimte hebben gezeten. Ook dan is de test nog steeds niet verplicht en moeten de ouders vooraf toestemming hebben gegeven. Als iemand zich niet wil laten testen, dan kan het zijn dat de GGD adviseert om in quarantaine te gaan, licht de woordvoerder van het ministerie toe.

Binnen twee weken moeten alle scholen voorzien zijn van zelftesten voor ongeveer twee weken. Daarna worden er elke week nieuwe sets testen geleverd. In totaal gaat het om veertien miljoen zelftesten tot aan de zomervakantie.

Wie positief test, moet alsnog naar de GGD

Op plekken waar een crèche of naschoolse opvang in hetzelfde gebouw zit als een school, worden de testen ook beschikbaar gesteld voor het personeel van de kinderopvang.

Wie positief test, moet in quarantaine en maakt een afspraak bij de GGD voor een reguliere test. Deze test bij de GGD is nodig ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. In de GGD-teststraat heeft onderwijspersoneel prioriteit, zodat de uitslag snel bekend is.