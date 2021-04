Het demissionaire kabinet presenteerde half april onderstaand stappenplan voor de geleidelijke heropening van Nederland aan het slot van de coronacrisis. Alleen van stap 1 weten we sinds dinsdagavond dat die doorgaat. Of de streefdata van de overige stappen gehaald gaan worden, is nog zeer onzeker.

Belangrijk: bij elke stap staan streefdata vermeld. Die zijn bijzonder onzeker, zegt het kabinet. Alleen stap 1, die van 26 en 28 april, is definitief, zo meldde premier Rutte dinsdag op de coronapersconferentie.