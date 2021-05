Het demissionaire kabinet presenteerde half april onderstaand stappenplan voor de geleidelijke heropening van Nederland richting het einde van de coronacrisis. Stap 1 is inmiddels doorgevoerd. Of de streefdata van de overige stappen gehaald gaan worden, is nog onzeker. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een update.