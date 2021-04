Ziekenhuispersoneel onder de zestig jaar dat veel coronazorg levert, krijgt volgende week alsnog versneld een prik tegen het coronavirus, ondanks een tijdelijke stop van het Janssen-vaccin. Als volgende week nog niet verder geprikt kan worden met het vaccin van Janssen, krijgen deze mensen een ander vaccin, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Het gaat om 35.000 zorgmedewerkers. Vanaf volgende week kunnen ze geprikt worden met Pfizer, of toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken hebben zij allemaal een prik gehad, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Begin dit jaar gingen al 40.000 vaccins naar de zorgverleners.

Het besluit kwam na overleg tussen demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg) met voorzitters Ernst Kuipers (Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Omdat de druk op de ziekenhuiszorg nog steeds erg hoog is, kunnen ziekenhuizen zich geen (verdere) uitval door ziekte van personeel veroorloven.

Wat is er aan de hand met het Janssen-vaccin? In de VS, het enige land dat al met Janssen prikt, zijn zes meldingen bekend van ernstige trombose plus een bloedplaatjestekort na vaccinatie.

Dat is omgerekend één melding per 1,17 miljoen gevaccineerden.

Of de ziekte echt door het vaccin komt, moet nog blijken. Wanneer miljoenen mensen worden gevaccineerd, kunnen sommigen ook door toeval kort daarna klachten krijgen.

Terwijl dat wordt onderzocht, heeft de VS het vaccineren stilgelegd.

Mochten de zorgmedewerkers worden ingeënt met het Pfizer-vaccin, dan moeten ze ook een tweede prik halen. Het ministerie verwacht dat die tweede levering twee weken later volgt. Voor het vaccin van Janssen was maar één dosis nodig.

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) komt dinsdag met conclusies in het onderzoek naar het Janssen-vaccin. Daarna neemt De Jonge een beslissing of het in Nederland weer gebruikt kan worden.

Vakbond blij met besluit

NU'91, een vakbond voor zorgprofessionals, laat in een reactie weten heel erg blij te zijn met het besluit. "Het is een hartstikke mooie stap", zegt woordvoerder Michel van Erp. "Er moeten al steeds meer mensen bij komen die acute COVID-19-zorg kunnen verlenen, ook doordat veel mensen uitvallen."

"De druk vanuit de ziekenhuizen is ontzettend hoog. Mensen weten zich geen raad meer. In die zin is het logisch dat er nu naar geluisterd wordt, maar dat is geen vanzelfsprekendheid", aldus Van Erp.