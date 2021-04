Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland roept mensen op niet met de huisarts, medisch specialist of de plaatselijke GGD te bellen met vragen over het vaccineren van kwetsbare mensen met overgebleven vaccins. Het heeft volgens de organisatie ook "geen enkele zin" om naar een locatie te komen in de hoop op een overgebleven dosis.

GGD GHOR Nederland zegt vrijdag veel vragen te krijgen over het vaccineren van kwetsbare mensen met het zogenoemde 'surplus': de vaccindoses die overblijven na een prikdag. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei donderdag dat de gezondheidsdienst de overgebleven doses ook aan kwetsbare mensen mag geven, nadat eerder leek alsof het surplus alleen bestemd was voor ziekenhuis- en GGD-medewerkers.

GGD GHOR Nederland wil teleurstelling voorkomen bij kwetsbare mensen die nu mogelijk denken sneller voor een prik in aanmerking te komen. "Uit een flacon van Pfizer/BioNTech kunnen zes spuiten worden gehaald", legt een woordvoerder uit.

"Als mensen zich afmelden voor hun vaccinatie, dan laten we de flacons ongeopend. Zo hebben we aan het einde van de dag altijd maximaal één geopende flacon waar nog ongebruikte doses in zitten." Soms zijn dat vijf doses, soms maar één en gemiddeld zijn het er twee à drie per dag per priklocatie.

Als GGD's coronavaccins overhebben, moeten ze die eerst aan prikkers zelf of aan andere medewerkers op een GGD-vaccinatielocatie geven. Als er daarna nog vaccin over is, mogen de diensten zelf bepalen naar wie die doses gaan. Daarbij moeten ze wel zo dicht als mogelijk bij de vaccinatiestrategie blijven, wat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld mensen met een verhoogd medisch risico, ziekenhuispersoneel en ouderen voorrang geven.