Nederland krijgt vanaf eind april 1,9 miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin. Die komen boven op de half miljoen doses die Nederland al wekelijks ontvangt. In totaal worden in het tweede kwartaal bijna tien miljoen doses van het Amerikaans-Duitse vaccin geleverd.

In de laatste week van april worden zo'n 190.000 extra vaccins aan Nederland geleverd. Vanaf eind mei krijgt Nederland zo'n 240.000 doses extra per week.

Het gaat om het Nederlandse deel van de in totaal 50 miljoen extra vaccins die Pfizer in het tweede kwartaal aan de Europese Unie levert. De verdeling is gebaseerd op bevolkingsgrootte van de verschillende EU-lidstaten.

De levering stond aanvankelijk gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, maar is vervroegd om de problemen met de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson deels op te lossen.