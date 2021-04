Een testbewijs waarmee Nederlanders evenementen, concerten, musea, theaters en sportwedstrijden kunnen bezoeken, maar bijvoorbeeld ook mee op het terras kunnen zitten, kost vanaf juli maximaal 7,50 euro. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vrijdag door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Eén testbewijs blijft 40 uur geldig. Men moet zich maximaal 40 uur voor aanvang van het evenement laten testen. De Jonge wilde dat het testbewijs 48 uur geldig bleef, maar dat was tegen het advies in van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde om een periode van 24 uur aan te houden. Volgens De Jonge bleek die periode in de praktijk echter "niet haalbaar".

De testbewijzen worden ingezet zodat sectoren sneller kunnen heropenen. Nederlanders betalen vanaf juli ongeveer een kwart van de waarde van de coronatest. Die wordt door het ministerie van Volksgezondheid op zo'n 30 euro geschat. De overheid neemt drie kwart van de prijs voor haar rekening.

Tot juni blijft de overheid de volledige kosten van testbewijzen op zich nemen, gezien tot die tijd de proef Toegang tot Testen draait. Daarmee onderzoekt de overheid of met testbewijzen de samenleving heropend kan worden. Als na juni nog steeds blijkt dat testbewijzen noodzakelijk zijn om veilig uitstapjes te kunnen maken, dan kost één bewijs per keer maximaal 7,50 euro.

De Jonge schrijft dat de testbewijzen "de terugkeer naar ons oude leven gaan versnellen. Daar zien we allemaal naar uit."

Testbewijzen helpen kabinet stappenplan uit te voeren

De gewenste versoepelingen die het kabinet heeft opgesomd in het stappenplan om de samenleving te heropenen, gaan hand in hand met de testbewijzen. Zo wordt het bezoeken van een theatervoorstelling of sportwedstrijd in stap twee van het plan alleen met toegangstesten mogelijk.

De Gezondheidsraad oordeelde eerder dat een testbewijs inderdaad de vrijheid van inwoners kan vergroten, maar dat per situatie getoetst moet worden of het rechtvaardig is om een negatief testresultaat te eisen. De Jonge sprak onder meer over de ethische kwesties met het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en een adviescollege.

Mogelijk kunnen vaccinatiebewijzen en bewijzen dat personen recentelijk besmet zijn geweest met het coronavirus op den duur als alternatief gaan dienen voor een negatief testbewijs. Daarvoor is aparte instemming nodig van de Tweede Kamer.