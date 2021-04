Reizigers vanuit risicogebieden die binnenkort hun verplichte quarantaine verwaarlozen riskeren een boete van 435 euro. Dat blijkt uit een wetsvoorstel die demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd. Het is niet duidelijk wanneer de wet in zou gaan als de Kamer instemt, vermoedelijk gaat de maatregel van kracht als de negatieve reisadviezen verlopen op 15 mei.

De verplichte quarantaine dient zich al sinds de jaarwisseling aan, maar het kabinet moest meerdere juridische obstakels overwinnen voordat het kon werken aan een wetsvoorstel. De Jonge schreef eind maart dat de regelgeving hopelijk op 1 mei van kracht zou gaan.

Momenteel is het de bedoeling dat reizigers uit risicolanden - momenteel vrijwel de hele wereld - bij terugkomst tien dagen in quarantaine gaan. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt echter dat één op de vijf Nederlanders écht thuisblijft nadat diegene terugkeert uit het buitenland.

De Jonge stelt dat "we moeten voorkomen dat, zeker als er straks weer meer gereisd kan worden, dat mensen met virusmutaties in de koffer weer naar Nederland komen". De wet is daarom noodzakelijk, beargumenteert hij.

Quarantaine duurt tien dagen, kan na vijf dagen ten einde zijn

De verplichte quarantaine duurt tien dagen. Het maakt niet uit met welk vervoersmiddel reizigers terugkeren. De quarantaine kan na vijf dagen ten einde zijn, als iemand op dag vijf een coronatest afneemt en een negatieve uitslag ontvangt.

Reizigers moeten een quarantaineverklaring bij zich dragen, waarop het adres staat waar zij in quarantaine gaan. Het kabinet wil de maatregel handhaven door te bellen naar het adres. Als er niet wordt opgenomen, kan de burgemeester besluiten om een persoon langs het adres te sturen om te controleren of de quarantaine wordt nageleefd.

Reizigers per auto kunnen bij het binnenrijden van Nederland gecontroleerd worden op de quarantaineverklaring. Wie per boot, trein of bus reist, wordt gecontroleerd door de vervoerder. Reizigers uit risicogebieden moeten daarnaast een negatieve testuitslag bij zich dragen.