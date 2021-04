Het lijkt erop dat vorige week donderdag (8 april) geen enkele verpleeghuisbewoner in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zou voor het eerst sinds september vorig jaar zijn, bevestigt het RIVM na vragen van NU.nl.

Lang niet elk coronasterfgeval belandt diezelfde dag nog in de statistieken van het RIVM, doordat er vertraging optreedt bij het doorgeven van de meldingen vanuit de verpleeghuizen.

Het RIVM hanteert daarom in de coronastatistieken een onzekerheidsmarge van zeven dagen. Na die periode komen er doorgaans geen meldingen meer binnen, al blijft die mogelijkheid altijd bestaan.

Overigens betekent dit niet dat er bijna geen verpleeghuisbewoners meer overlijden aan de gevolgen van het virus: vorige week vrijdag werden weer drie sterfgevallen gemeld, een dag later (10 april) daalde dit aantal weer naar twee.

Aantal overleden bewoners verpleeghuizen

Vaccinatie in verpleeghuizen zorgt voor dalende coronacijfers

Het RIVM benadrukt dat de dagelijkse cijfers op zichzelf niet heel veel zeggen, maar dat het cijfer wél de neerwaartse trend die te zien is in de verpleeghuizen onderschrijft. Het aantal besmettingen en sterfgevallen in verpleeghuizen neemt al langere tijd af, en dat hangt volgens het RIVM samen met de vaccinatiecampagne. "Goed nieuws", aldus de woordvoerder.

Nederland startte in januari met het prikken van verpleeghuisbewoners, en inmiddels zijn vrijwel alle bewoners die dat willen gevaccineerd. Dat is terug te zien in de cijfers: op dit moment worden per dag gemiddeld enkele coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, terwijl dit er eind vorig jaar gemiddeld meer dan 55 per dag waren.

De laatste keer dat er op een dag geen coronagerelateerde sterfgevallen in verpleeghuizen werden gemeld, was op 15 september 2020.