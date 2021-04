De GGD Utrecht gaat vanaf komende woensdag tot laat in de avond vaccineren in de Jaarbeurs. Het gaat om een tijdelijke pilot, waarmee onderzocht moet worden hoe groot de bereidheid onder inwoners is om zich op latere tijdstippen te laten vaccineren tegen COVID-19.

De GGD Utrecht prikt nu van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de pilot kan dit tot 23.45 uur. Momenteel wordt nog niet standaard tot laat geprikt, omdat er onvoldoende vaccins op voorraad zijn.

Aan de hand van de gegevens uit de pilot wordt bepaald of deze ruime openstelling tijdens de massavaccinatie ook wordt ingezet. "Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn ten aanzien van openingstijden en locaties. Deze pilot en mogelijke avondopenstelling dragen hieraan bij", aldus directeur Jaap Donker.

Mensen die nu in aanmerking komen voor vaccinatie kunnen bij het maken van een afspraak via het lokale nummer van de GGD Utrecht hun voorkeur voor de avond doorgeven. De verruimde openingstijden gelden ook tijdens de avondklok.

Aangezien het om een medische ingreep gaat, zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten vanwege de maatregel nog wel een ingevulde eigen verklaring meenemen en krijgen na afloop een vaccinatiebevestiging mee.