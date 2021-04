Met de coronavaccins van AstraZeneca die Nederland de komende tijd geleverd krijgt, kunnen tot eind mei zestigplussers worden gevaccineerd.

"Het is niet zo dat ik er niets mee kan, ze blijven gewoon nodig", zei Jaap van Delden, die bij het RIVM de leiding heeft over het coronavaccinatieprogramma, donderdag tijdens de briefing aan de Tweede Kamer.

Het AstraZeneca-vaccin wordt uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen in de leeftijd tot zestig jaar, vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen van tussen de 60 en 65 jaar oud krijgen het nog wel. In die leeftijdsgroep worden minder mensen getroffen door de bloedproblemen die zich soms voordoen én zij lopen veel meer risico op ernstige ziekte of overlijden door COVID-19.

Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden. Als er doses van AstraZeneca over zijn, mogen huisartsen die eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.

Van Delden benadrukte dat het voorlopig niet mogelijk is om mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie te laten kiezen welk vaccin zij krijgen. De overheid bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad de volgorde en verdeling van de vaccinaties.

Door de schaarste aan vaccins, die naar verwachting zeker tot juni of juli duurt, zou een vrije keuze volgens Van Delden tot vertraging van het vaccinatieprogramma leiden.

RIVM ondanks vertragingen positief over voortgang

Van Delden toonde zich positief over de voortgang van de vaccinaties, ondanks de problemen met AstraZeneca en met het Janssen-vaccin. Johnson & Johnson, de Amerikaanse fabrikant van het Janssen-vaccin, heeft de uitrol daarvan tijdelijk stilgelegd vanwege zes meldingen over ernstige bijwerkingen in de Verenigde Staten.

De meldingen betroffen een combinatie van zeldzame trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Dezelfde problemen doen zich heel zelden voor na een prik met het AstraZeneca-vaccin.

Ondanks die problemen ziet het RIVM het aantal geleverde vaccins en het aantal prikken bij de GGD "gestaag toenemen", zei Van Delden. "Dat is echt bemoedigend."