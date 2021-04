Jens Spahn, de Duitse minister van Volksgezondheid, roept de Duitse deelstaten op direct strengere coronamaatregelen te nemen en niet te wachten op een wetswijziging van bondskanselier Angela Merkel.

Merkel werkt aan een wet waarmee de regering buiten de zestien deelstaten om landelijke maatregelen kan nemen. Het voorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd, maar Spahn vreest dat dit te veel tijd in beslag neemt.

"We weten door de afgelopen herfst wat er gebeurt als we niet snel handelen", aldus de minister. "We moeten het contact tussen mensen zo snel mogelijk drastisch beperken."

In de afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland weer fors toegenomen. Donderdag werden 29.426 besmettingen geregistreerd, de grootste toename sinds begin januari. Spahn vreest dat de piek van de derde golf hoger zal zijn dan die van de tweede aan het einde van 2020.

De Duitse regering kan al een landelijke lockdown invoeren, maar de deelstaten hebben de bevoegdheid om hun eigen beleid te maken

Veel deelstaten staan sceptisch tegenover de beperkingen die worden opgelegd en vrezen een nog grotere economische schade. Met name de door Merkel voorgestelde avondklok stuit op weerstand. Verschillende deelstaatpremiers noemden die buitenproportioneel of ongrondwettelijk.